Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Ende des Dienstagshandels

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,66 Prozent stärker bei 2 788,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 742,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 742,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 792,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 742,68 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 604,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 338,73 Punkte. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.01.2025, mit 1 907,29 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 792,33 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 11,66 Prozent auf 90,00 EUR), Addiko Bank (+ 6,15 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 4,44 Prozent auf 41,36 EUR), DO (+ 3,06 Prozent auf 202,00 EUR) und Polytec (+ 3,04 Prozent auf 4,07 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-2,63 Prozent auf 2,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,32 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-1,19 Prozent auf 11,58 EUR), Semperit (-1,10 Prozent auf 12,54 EUR) und Flughafen Wien (-1,08 Prozent auf 55,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 464 869 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at