Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwochmorgen geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,23 Prozent auf 2 848,98 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 842,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 842,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 838,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 849,38 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 658,16 Punkten berechnet. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 2 384,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der ATX Prime mit 1 895,74 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. Bei 2 849,38 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 4,82 Prozent auf 18,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,51 Prozent auf 48,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,35) Prozent auf 3,70 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR) und Lenzing (+ 1,57 Prozent auf 25,90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-5,14 Prozent auf 0,48 EUR), Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 60,30 EUR), voestalpine (-1,11 Prozent auf 41,06 EUR) und UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 51 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

