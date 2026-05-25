Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Index-Bewegung
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25.05.2026 12:26:01
Freundlicher Handel: ATX Prime mittags freundlich
Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 1,92 Prozent auf 3 015,08 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 2 958,83 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 958,18 Punkte).
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 958,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 016,01 Einheiten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 848,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 865,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 206,60 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13,43 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 016,01 Punkte. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,17 Prozent auf 142,80 EUR), DO (+ 5,30 Prozent auf 190,60 EUR), Palfinger (+ 3,60 Prozent auf 34,55 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR) und Frequentis (-1,23 Prozent auf 72,50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 78 733 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 38,180 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie hat mit 6,96 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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