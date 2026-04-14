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Index-Performance im Blick 14.04.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: ATX Prime mittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: ATX Prime mittags mit Zuschlägen

Der ATX Prime gewinnt am Dienstag an Wert.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,29 Prozent höher bei 2 906,45 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 871,89 Zählern und damit 0,088 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 869,37 Punkte).

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 907,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 871,63 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX Prime auf 2 618,16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 698,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, notierte der ATX Prime bei 1 935,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,34 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 69,70 EUR), BAWAG (+ 4,60 Prozent auf 147,70 EUR), Frequentis (+ 3,80 Prozent auf 76,50 EUR), FACC (+ 2,12 Prozent auf 14,44 EUR) und Wolford (+ 2,01 Prozent auf 3,04 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Telekom Austria (-1,98 Prozent auf 9,42 EUR), EVN (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), Verbund (-1,53 Prozent auf 64,50 EUR), UBM Development (-0,85 Prozent auf 17,60 EUR) und Polytec (-0,78 Prozent auf 3,81 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 128 904 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime hat die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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