Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Fokus 06.02.2026 15:59:28

Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain

Der ATX Prime verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Um 15:42 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent auf 2 821,93 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent tiefer bei 2 800,95 Punkten, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 823,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 777,25 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 688,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 369,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1 959,64 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,03 Prozent auf 61,20 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 36,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,08 Prozent auf 3,68 EUR), DO (+ 2,08 Prozent auf 196,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 107,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Andritz (-6,26 Prozent auf 71,15 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 65,80 EUR), Flughafen Wien (-2,17 Prozent auf 54,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,02 Prozent auf 96,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 238 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 6,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
21.01.26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 70,70 -6,85% Andritz AG
DO & CO 198,60 3,22% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 54,20 -2,17% Flughafen Wien AG
Mayr-Melnhof Karton AG 96,90 -2,02% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
PORR AG 36,65 2,95% PORR AG
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
Vienna Insurance 66,20 -2,07% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,70 1,67% voestalpine AG
Warimpex 0,51 3,67% Warimpex
Wolford AG 3,00 -5,66% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,61 0,00% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 813,77 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen