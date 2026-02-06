Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent auf 2 821,93 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent tiefer bei 2 800,95 Punkten, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 823,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 777,25 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 688,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 369,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1 959,64 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,03 Prozent auf 61,20 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 36,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,08 Prozent auf 3,68 EUR), DO (+ 2,08 Prozent auf 196,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 107,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Andritz (-6,26 Prozent auf 71,15 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 65,80 EUR), Flughafen Wien (-2,17 Prozent auf 54,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,02 Prozent auf 96,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 238 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 6,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at