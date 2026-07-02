Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 1,79 Prozent auf 3 198,40 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 3 143,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 142,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 132,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 198,63 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 034,56 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Stand von 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 2 215,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 20,32 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 3,87 Prozent auf 24,15 EUR), voestalpine (+ 3,80 Prozent auf 42,08 EUR), OMV (+ 3,56 Prozent auf 56,80 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 62,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,49 Prozent auf 78,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), PORR (-2,02 Prozent auf 43,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,72 Prozent auf 3,99 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und Telekom Austria (-1,03 Prozent auf 9,63 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 914 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,482 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at