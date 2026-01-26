Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent fester bei 2 756,63 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,017 Prozent tiefer bei 2 740,14 Punkten, nach 2 740,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 724,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 757,36 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 1 917,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,70 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 757,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,56 Prozent auf 3,04 EUR), EVN (+ 3,07 Prozent auf 28,55 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 26,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 65,50 EUR) und Warimpex (+ 2,00 Prozent auf 0,51 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen PORR (-5,29 Prozent auf 33,15 EUR), Frequentis (-2,37 Prozent auf 82,40 EUR), Palfinger (-2,30 Prozent auf 36,15 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 5,82 EUR) und DO (-1,65 Prozent auf 197,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 168 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,07 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at