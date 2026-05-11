Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Der ATX Prime hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,44 Prozent auf 2 922,71 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 2 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 909,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 923,08 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 877,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 171,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,95 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,80 Prozent auf 47,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,24 Prozent auf 34,25 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,22 Prozent auf 3,69 EUR), OMV (+ 0,92 Prozent auf 60,50 EUR) und BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 148,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-2,75 Prozent auf 10,60 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR), Rosenbauer (-1,33 Prozent auf 59,20 EUR), Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR) und EVN (-0,86 Prozent auf 28,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 39 808 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at