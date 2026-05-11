Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime im Blick
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11.05.2026 09:29:24
Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
Am Montag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,44 Prozent auf 2 922,71 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 2 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,02 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 909,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 923,08 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 877,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 171,15 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,95 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,80 Prozent auf 47,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,24 Prozent auf 34,25 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,22 Prozent auf 3,69 EUR), OMV (+ 0,92 Prozent auf 60,50 EUR) und BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 148,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-2,75 Prozent auf 10,60 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR), Rosenbauer (-1,33 Prozent auf 59,20 EUR), Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR) und EVN (-0,86 Prozent auf 28,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 39 808 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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