Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Freitag kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,56 Prozent auf 3 335,76 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 3 284,89 Punkten, nach 3 284,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 284,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 336,71 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 123,90 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 2 987,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Wert von 2 322,60 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,49 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 337,77 Punkte. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 15,75 Prozent auf 99,20 EUR), Wolford (+ 12,50 Prozent auf 2,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 154,20 EUR), Semperit (+ 3,59 Prozent auf 17,30 EUR) und Rosenbauer (+ 3,50 Prozent auf 65,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,81 Prozent auf 76,10 EUR), Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,05 EUR) und UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273 438 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48,751 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 7,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at