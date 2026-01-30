Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 30.01.2026 09:29:46

Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün

Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent auf 2 778,56 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,056 Prozent stärker bei 2 770,02 Punkten, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 770,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 784,72 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 644,70 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 2 364,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der ATX Prime 1 926,21 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,53 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), BAWAG (+ 1,53 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 42,88 EUR), Erste Group Bank (+ 1,11 Prozent auf 109,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-9,43 Prozent auf 24,00 EUR), Warimpex (-6,92 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,58 Prozent auf 31,15 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,719 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,00 -9,43% Addiko Bank
BAWAG 139,60 1,53% BAWAG
CA Immobilien 25,50 1,03% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,98 0,00% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 109,00 1,11% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,40 0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Marinomed Biotech AG 17,70 -3,54% Marinomed Biotech AG
OMV AG 49,80 -0,60% OMV AG
PORR AG 34,85 1,60% PORR AG
Raiffeisen 43,06 1,60% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 31,15 -1,58% Schoeller-Bleckmann
Warimpex 0,47 -6,92% Warimpex
Wolford AG 2,90 -5,23% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 779,66 0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost finden die Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen