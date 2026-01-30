Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent auf 2 778,56 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,056 Prozent stärker bei 2 770,02 Punkten, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 770,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 784,72 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 644,70 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 2 364,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der ATX Prime 1 926,21 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,53 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), BAWAG (+ 1,53 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 42,88 EUR), Erste Group Bank (+ 1,11 Prozent auf 109,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-9,43 Prozent auf 24,00 EUR), Warimpex (-6,92 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,58 Prozent auf 31,15 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,719 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

