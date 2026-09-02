AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index-Performance im Fokus
|
02.09.2026 09:28:30
Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent fester bei 3 333,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3 321,44 Punkten in den Handel, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 321,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 335,78 Zählern.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,060 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 181,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 034,56 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 2 290,50 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,41 Prozent nach oben. 3 363,45 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 152,60 EUR), Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 36,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,07 Prozent auf 94,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,81 Prozent auf 123,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 44,44 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR), Wienerberger (-1,04 Prozent auf 19,05 EUR) und Andritz (-0,60 Prozent auf 83,30 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
2026 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|83,20
|-0,72%
|AT & S (AT&S)
|151,00
|2,30%
|Erste Group Bank AG
|121,80
|-0,81%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|-0,38%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|4,65%
|OMV AG
|70,15
|0,36%
|PORR AG
|35,80
|-0,14%
|Rosenbauer
|65,40
|0,00%
|STRABAG SE
|94,90
|1,50%
|voestalpine AG
|44,60
|-1,20%
|Wienerberger AG
|18,56
|-3,58%
|Wolford AG
|2,38
|-2,46%
|ZUMTOBEL AG
|4,09
|1,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 320,13
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.