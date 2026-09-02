Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Beim ATX Prime lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent fester bei 3 333,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3 321,44 Punkten in den Handel, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 321,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 335,78 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,060 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 181,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 034,56 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 2 290,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,41 Prozent nach oben. 3 363,45 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 152,60 EUR), Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 36,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,07 Prozent auf 94,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,81 Prozent auf 123,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 44,44 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR), Wienerberger (-1,04 Prozent auf 19,05 EUR) und Andritz (-0,60 Prozent auf 83,30 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2026 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at