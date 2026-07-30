Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start in Grün

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,45 Prozent fester bei 3 121,89 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 107,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 107,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 125,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 091,70 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,74 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 177,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 299,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 17,45 Prozent zu Buche. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Andritz (+ 5,66 Prozent auf 78,40 EUR), Lenzing (+ 3,87 Prozent auf 22,80 EUR), FACC (+ 3,41 Prozent auf 16,36 EUR), Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 21,34 EUR) und Frequentis (+ 2,21 Prozent auf 74,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 4,59 EUR), Telekom Austria (-1,56 Prozent auf 10,10 EUR), Rosenbauer (-1,28 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (-1,11 Prozent auf 44,42 EUR) und AMAG (-1,10 Prozent auf 26,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at