Index-Bewegung 17.02.2026 17:58:57

Freundlicher Handel: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,53 Prozent auf 5 701,28 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 162,162 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 670,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 671,10 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 647,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 702,82 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 820,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der ATX einen Stand von 4 107,42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 2,13 Prozent auf 134,50 EUR), CPI Europe (+ 2,00 Prozent auf 16,34 EUR), Verbund (+ 1,74 Prozent auf 58,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,45 Prozent auf 104,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 65,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-9,04 Prozent auf 25,65 EUR), PORR (-4,48 Prozent auf 38,40 EUR), Wienerberger (-2,56 Prozent auf 29,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,42 Prozent auf 34,65 EUR) und voestalpine (-1,37 Prozent auf 44,64 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 434 434 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,117 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,20 zu Buche schlagen. Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wienerberger AG

