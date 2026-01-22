ATX
Freundlicher Handel: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne
Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,71 Prozent höher bei 5 556,82 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 156,134 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 5 412,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,16 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 411,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 558,46 Punkten lag.
ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der ATX noch bei 5 239,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der ATX noch bei 4 625,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der ATX bei 3 794,27 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,83 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 558,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Zähler.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 6,56 Prozent auf 39,62 EUR), PORR (+ 5,62 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), STRABAG SE (+ 3,68 Prozent auf 81,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,65 Prozent auf 39,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (+ 0,73 Prozent auf 49,36 EUR), EVN (+ 1,26 Prozent auf 28,20 EUR), voestalpine (+ 1,37 Prozent auf 39,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,71 Prozent auf 32,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,71 Prozent auf 65,30 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 315 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,05 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,86 Prozent.
