Freundlicher Handel: ATX verbucht Gewinne

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,33 Prozent auf 5 743,29 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 167,077 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 724,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 707,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 804,51 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 858,93 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.02.2025, einen Stand von 3 936,03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,32 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 804,51 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 138,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 25,80 EUR), OMV (+ 1,13 Prozent auf 53,90 EUR), voestalpine (+ 0,68 Prozent auf 44,10 EUR) und STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 91,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 50,40 EUR), DO (-1,36 Prozent auf 188,60 EUR), CPI Europe (-0,62 Prozent auf 15,94 EUR), Vienna Insurance (-0,61 Prozent auf 65,50 EUR) und Lenzing (-0,54 Prozent auf 27,80 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 817 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,486 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

