Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Performance im Fokus
|
25.02.2026 17:59:01
Freundlicher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Zuschläge
Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent fester bei 5 766,12 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,111 Prozent höher bei 5 715,09 Punkten, nach 5 708,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 714,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 771,43 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,693 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 519,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der ATX mit 4 948,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 108,52 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,74 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5,81 Prozent auf 37,35 EUR), Raiffeisen (+ 2,85 Prozent auf 42,56 EUR), BAWAG (+ 1,91 Prozent auf 133,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,84 Prozent auf 104,90 EUR) und DO (+ 1,62 Prozent auf 219,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5,07 Prozent auf 52,40 EUR), Wienerberger (-0,57 Prozent auf 27,96 EUR), CPI Europe (-0,37 Prozent auf 16,08 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,30 EUR) und OMV (-0,27 Prozent auf 55,10 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 394 912 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
