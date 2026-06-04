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|ATX-Marktbericht
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04.06.2026 09:28:58
Freundlicher Handel: ATX zeigt sich zum Handelsstart fester
Um 09:11 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,18 Prozent auf 6 107,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 172,511 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 096,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 096,17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 080,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 108,57 Punkten erreichte.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,661 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, den Stand von 5 736,62 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 5 515,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, betrug der ATX-Kurs 4 396,34 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 167,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 2,01 Prozent auf 47,76 EUR), Wienerberger (+ 1,27 Prozent auf 23,98 EUR), Verbund (+ 1,04 Prozent auf 58,55 EUR), Lenzing (+ 0,86 Prozent auf 23,55 EUR) und BAWAG (+ 0,81 Prozent auf 148,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-1,97 Prozent auf 149,20 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 28,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 34,55 EUR), OMV (-1,33 Prozent auf 63,25 EUR) und Palfinger (-0,44 Prozent auf 33,90 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Verbund-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 21 093 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,928 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,54 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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