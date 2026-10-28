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WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Index im Fokus 28.10.2026 17:58:44

Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich

Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich

Der ATX kam schlussendlich nicht vom Fleck.

Der ATX schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 6 439,59 Punkten ab. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180,990 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 429,63 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 423,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 473,26 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der ATX bei 7 012,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der ATX noch bei 6 334,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 682,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20,33 Prozent zu Buche. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 8,08 Prozent auf 10,70 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 72,75 EUR), EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,89 Prozent auf 56,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil voestalpine (-2,31 Prozent auf 41,50 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 16,18 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 333 229 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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CA Immobilien 20,80 -0,95% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 107,40 -0,09% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,15 -0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 11,08 3,55% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 64,80 0,47% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 73,90 1,58% OMV AG
Österreichische Post AG 31,35 0,32% Österreichische Post AG
Palfinger AG 28,00 1,08% Palfinger AG
PORR AG 32,00 1,11% PORR AG
Raiffeisen 57,10 0,26% Raiffeisen
voestalpine AG 42,44 2,27% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,45 1,67% Wienerberger AG

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ATX 6 475,46 0,56%

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