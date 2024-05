Freundlicher Handel: ATX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Das macht der ATX am Morgen.

Um 09:11 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,14 Prozent auf 3 565,42 Punkte an. Die ATX-Mitglieder sind damit 114,926 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,024 Prozent stärker bei 3 561,28 Punkten in den Handel, nach 3 560,42 Punkten am Vortag.

Bei 3 576,46 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 557,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,440 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der ATX 3 537,13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 440,78 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 3 185,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,50 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,33 Prozent auf 56,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,25 Prozent auf 44,42 EUR), Verbund (+ 1,12 Prozent auf 72,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,09 Prozent auf 8,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,68 Prozent auf 29,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,58 Prozent auf 43,15 EUR), OMV (-2,01 Prozent auf 43,78 EUR), Raiffeisen (-0,63 Prozent auf 17,27 EUR), Wienerberger (-0,54 Prozent auf 33,38 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 111,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 48 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,875 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at