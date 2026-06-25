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25.06.2026 09:30:43
Freundlicher Handel: ATX zum Start fester
Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:13 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 6 476,13 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 181,116 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6 460,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 462,40 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 491,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 453,94 Punkten lag.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,775 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 148,24 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 5 404,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 360,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,01 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,05 Prozent auf 223,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR), Palfinger (+ 1,25 Prozent auf 32,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,08 Prozent auf 23,40 EUR) und STRABAG SE (+ 0,89 Prozent auf 90,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 29,50 EUR), Andritz (-0,89 Prozent auf 77,70 EUR), Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,40 EUR), Raiffeisen (-0,55 Prozent auf 54,20 EUR) und voestalpine (-0,28 Prozent auf 43,18 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 328 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 44,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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