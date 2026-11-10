Freundlicher Handel: ATX zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,63 Prozent auf 6 669,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 6 562,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 562,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 669,59 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 653,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der ATX noch bei 4 836,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 19,70 Prozent auf 80,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,77 Prozent auf 115,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,97 Prozent auf 118,00 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 12,04 EUR) und voestalpine (+ 2,73 Prozent auf 42,14 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Verbund (-0,49 Prozent auf 70,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 73,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,56 Prozent auf 18,08 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at