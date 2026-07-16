PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Marktbericht
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16.07.2026 09:29:10
Freundlicher Handel: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent stärker bei 6 472,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,019 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6 471,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 471,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 471,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 493,10 Zählern.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,089 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 445,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, stand der ATX bei 5 865,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 441,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 24,95 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 46,02 EUR), DO (+ 0,49 Prozent auf 204,50 EUR), Palfinger (+ 0,47 Prozent auf 32,25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,46 Prozent auf 17,32 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 178,60 EUR), Vienna Insurance (-0,77 Prozent auf 64,40 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 39,00 EUR) und CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 23,60 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 17 268 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 45,249 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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