Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
|
29.12.2025 12:26:52
Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen
Am Montag klettert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 8 109,12 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent fester bei 8 127,59 Punkten in den Montagshandel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.
Bei 8 128,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 087,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 7 355,37 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 38 943 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312,022 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
23.12.25
|Euronext-Handel CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.12.25
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,98
|-0,15%
|Carrefour S.A.
|14,17
|-1,15%
|Engie (ex GDF Suez)
|22,27
|0,45%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|633,20
|1,25%
|Stellantis
|9,27
|-1,44%
|Worldline SA
|1,61
|7,51%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 114,37
|0,13%