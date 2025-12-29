Stellantis Aktie

Stellantis

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Kursentwicklung 29.12.2025 12:26:52

Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen

In Paris stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag klettert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 8 109,12 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent fester bei 8 127,59 Punkten in den Montagshandel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.

Bei 8 128,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 087,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 7 355,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 38 943 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312,022 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
