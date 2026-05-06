RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
06.05.2026 17:59:30
Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen
Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 2,24 Prozent fester bei 24 949,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,007 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,961 Prozent fester bei 24 636,16 Punkten, nach 24 401,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 634,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 152,51 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 168,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 721,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der DAX mit 23 249,65 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,67 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 10,14 Prozent auf 314,90 EUR), Continental (+ 8,95 Prozent auf 67,92 EUR), Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), BMW (+ 5,41 Prozent auf 81,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 88,06 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR), Deutsche Börse (-2,02 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 52,52 EUR), Zalando (-1,73 Prozent auf 20,44 EUR) und RWE (-1,39 Prozent auf 59,42 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 867 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 190,223 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Mit 6,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150,20
|0,87%
|Airbus SE
|182,20
|-2,92%
|BASF
|50,47
|-3,88%
|BMW AG
|82,84
|1,15%
|Continental AG
|68,62
|1,24%
|Deutsche Börse AG
|246,40
|-2,42%
|Infineon AG
|58,80
|-1,31%
|MTU Aero Engines AG
|314,50
|-0,19%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,35
|-1,01%
|RWE AG St.
|57,96
|-2,59%
|Siemens AG
|262,70
|-2,47%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,46
|-1,13%
|Zalando
|20,17
|-1,85%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 663,61
|-1,02%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.