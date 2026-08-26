Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,60 Prozent auf 6 494,21 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,506 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 6 462,53 Punkte an der Kurstafel, nach 6 455,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 496,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 453,81 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,624 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 280,94 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6 064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 26.08.2025, mit 5 383,68 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 34,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1 147,00 EUR), UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 86,00 EUR), Airbus SE (+ 2,03 Prozent auf 208,75 EUR) und Siemens (+ 1,54 Prozent auf 289,95 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), Eni (-1,63 Prozent auf 22,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR), Enel (-0,57 Prozent auf 9,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 44,69 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 330 981 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 574,196 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at