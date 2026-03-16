Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Schlussendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 5 739,70 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,806 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,008 Prozent schwächer bei 5 716,13 Punkten in den Handel, nach 5 716,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 771,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 674,27 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 16.02.2026, den Wert von 5 978,88 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Wert von 5 717,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 5 404,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 543,42 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 3,77 Prozent auf 40,09 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 22,49 EUR), UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 64,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,01 Prozent auf 146,85 EUR) und Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 624,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BMW (-2,73 Prozent auf 79,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 53,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 88,08 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 32,97 EUR) und Infineon (-1,00 Prozent auf 39,44 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 245 109 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 454,639 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at