Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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13.08.2026 15:58:51
Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 6 559,52 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,599 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 6 542,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 533,99 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 542,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 574,70 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,605 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 6 271,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 861,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 388,25 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,12 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 28,46 EUR), UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 85,80 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 284,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,77 Prozent auf 162,94 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,66 Prozent auf 6,91 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil BASF (-2,11 Prozent auf 50,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,73 Prozent auf 72,58 EUR), Eni (-1,44 Prozent auf 23,66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 45,56 EUR) und Infineon (-0,70 Prozent auf 62,65 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 144 650 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 598,940 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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