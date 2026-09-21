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Index-Bewegung 21.09.2026 09:28:49

Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,29 Prozent fester bei 10 689,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,182 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 10 659,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 659,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 656,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 698,86 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 816,56 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 363,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 9 216,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,42 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barclays (+ 1,95 Prozent auf 4,71 GBP), Standard Chartered (+ 1,84 Prozent auf 23,22 GBP), Antofagasta (+ 1,64 Prozent auf 37,17 GBP), Aberdeen Group (+ 1,63 Prozent auf 2,44 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 14,73 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BP (-1,45 Prozent auf 5,51 GBP), IMI (-1,10 Prozent auf 30,60 GBP), Ithaca Energy (-1,01 Prozent auf 2,93 GBP), Barratt Developments (-0,85 Prozent auf 3,03 GBP) und Rentokil Initial (-0,85 Prozent auf 3,17 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 520 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 302,382 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 43,67 0,34% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 162,00 0,62% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barclays plc 5,53 1,94% Barclays plc
Barratt Developments PLC 3,52 -1,12% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,42 -0,77% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 17,97 1,79% HSBC Holdings plc
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Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,39 1,50% Ithaca Energy PLC Registered Shs
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