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LUS-DAX-Kursentwicklung 14.09.2026 12:26:51

Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX steigen

Das macht der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag steigt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 25 460,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 545,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 339,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 24 679,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 714,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,64 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR), Bayer (+ 3,22 Prozent auf 49,72 EUR), Deutsche Börse (+ 3,15 Prozent auf 285,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,42 Prozent auf 39,37 EUR) und Symrise (+ 2,41 Prozent auf 89,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-8,49 Prozent auf 53,59 EUR), HOCHTIEF (-7,88 Prozent auf 383,40 EUR), Siemens Energy (-7,39 Prozent auf 133,60 EUR), RWE (-4,04 Prozent auf 57,42 EUR) und MTU Aero Engines (-2,44 Prozent auf 335,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 626 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Börse AG 281,40 1,81% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,56 3,21% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 73,24 1,50% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 378,40 -8,73% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,28 -6,78% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 329,20 -3,97% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 57,62 -3,55% RWE AG St.
SAP SE 188,12 5,77% SAP SE
Siemens Energy AG 133,80 -6,89% Siemens Energy AG
Symrise AG 88,30 1,52% Symrise AG
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