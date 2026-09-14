HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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14.09.2026 12:26:51
Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX steigen
Am Montag steigt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 25 460,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 545,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 339,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 24 679,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 714,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,64 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR), Bayer (+ 3,22 Prozent auf 49,72 EUR), Deutsche Börse (+ 3,15 Prozent auf 285,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,42 Prozent auf 39,37 EUR) und Symrise (+ 2,41 Prozent auf 89,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-8,49 Prozent auf 53,59 EUR), HOCHTIEF (-7,88 Prozent auf 383,40 EUR), Siemens Energy (-7,39 Prozent auf 133,60 EUR), RWE (-4,04 Prozent auf 57,42 EUR) und MTU Aero Engines (-2,44 Prozent auf 335,30 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 626 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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