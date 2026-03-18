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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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MDAX-Performance im Fokus 18.03.2026 12:26:59

Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch klettert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,76 Prozent auf 30 000,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,086 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,585 Prozent höher bei 29 654,17 Punkten in den Handel, nach 29 481,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 654,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 012,03 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,84 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der MDAX noch bei 31 742,22 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 30 281,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der MDAX noch bei 29 970,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 3,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 28 488,77 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fielmann (+ 5,40 Prozent auf 44,90 EUR), HOCHTIEF (+ 3,93 Prozent auf 417,80 EUR), Delivery Hero (+ 3,91 Prozent auf 16,99 EUR), TAG Immobilien (+ 3,85 Prozent auf 14,30 EUR) und AUMOVIO (+ 3,72 Prozent auf 37,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen WACKER CHEMIE (-4,18 Prozent auf 77,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,45 Prozent auf 39,74 EUR), LANXESS (-1,18 Prozent auf 13,43 EUR), Evonik (-0,81 Prozent auf 14,67 EUR) und K+S (-0,39 Prozent auf 17,68 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 374 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,579 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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18.03.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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AUMOVIO 35,42 -5,19% AUMOVIO
Delivery Hero 15,36 -4,77% Delivery Hero
Evonik AG 14,16 -0,91% Evonik AG
Fielmann AG 43,75 -1,57% Fielmann AG
freenet AG 27,04 -0,44% freenet AG
HOCHTIEF AG 391,60 -2,93% HOCHTIEF AG
K+S AG 17,44 -2,41% K+S AG
LANXESS AG 12,02 -7,75% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,41 -5,02% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 36,49 -0,92% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 34,62 -7,48% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TAG Immobilien AG 13,03 -6,26% TAG Immobilien AG
TeamViewer 4,45 -0,27% TeamViewer
WACKER CHEMIE AG 71,65 -2,18% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 470,73 -3,55%

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