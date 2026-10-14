Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|XETRA-Handel im Blick
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14.10.2026 09:29:35
Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,56 Prozent stärker bei 30 189,65 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 335,459 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,372 Prozent auf 30 132,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 020,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 212,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 122,26 Zählern.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,442 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 31 057,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 100,91 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 30 074,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 2,55 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit freenet (+ 1,90 Prozent auf 22,52 EUR), PUMA SE (+ 1,88 Prozent auf 23,85 EUR), LEG Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 45,98 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,83 Prozent auf 133,60 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,67 Prozent auf 1,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,37 Prozent auf 61,20 EUR), Ströer SE (-0,98 Prozent auf 36,46 EUR), Lufthansa (-0,83 Prozent auf 7,14 EUR), Siltronic (-0,54 Prozent auf 73,00 EUR) und AIXTRON SE (-0,52 Prozent auf 34,35 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 268 667 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,713 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
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|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
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|UBS AG
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|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,14
|0,54%
|Aroundtown SA
|1,37
|-0,94%
|Elmos Semiconductor
|133,80
|1,21%
|freenet AG
|22,30
|-0,09%
|LEG Immobilien
|45,12
|0,40%
|Lufthansa AG
|7,05
|-2,11%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,42
|-2,67%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,04
|-0,41%
|PUMA SE
|23,39
|0,17%
|Siltronic AG
|71,20
|-3,20%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,74
|0,44%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|61,15
|-1,37%
|thyssenkrupp AG
|13,77
|-0,94%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 050,15
|0,10%
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