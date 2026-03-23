Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Um 17:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,02 Prozent auf 24 142,72 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,56 Prozent auf 24 270,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23 898,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 465,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 097,68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 708,94 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 25 587,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 19 753,97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,22 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 23 759,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 4,61 Prozent auf 157,63 USD), Cadence Design Systems (+ 4,20 Prozent auf 295,82 USD), Synopsys (+ 3,71 Prozent auf 435,91 USD), ASML (+ 3,67 Prozent auf 1 365,61 USD) und Broadcom (+ 3,66 Prozent auf 321,89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-5,58 Prozent auf 41,65 USD), Micron Technology (-4,10 Prozent auf 405,56 USD), Kraft Heinz Company (-1,95 Prozent auf 21,15 USD), Linde (-1,76 Prozent auf 479,57 USD) und CoStar Group (-1,33 Prozent auf 42,33 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 795 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,638 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at