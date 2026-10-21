Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,25 Prozent fester bei 29 858,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,735 Prozent höher bei 29 707,00 Punkten, nach 29 490,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 928,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 593,70 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 30 482,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 155,18 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 25 127,13 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,46 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,29 Prozent auf 154,55 USD), Datadog A (+ 7,63 Prozent auf 276,00 USD), SpaceX (+ 7,21 Prozent auf 158,44 USD), CrowdStrike (+ 6,21 Prozent auf 241,50 USD) und Constellation Energy (+ 5,06 Prozent auf 271,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil DexCom (-5,50 Prozent auf 81,03 USD), Netflix (-4,51 Prozent auf 65,60 USD), PDD (-3,43 Prozent auf 78,83 USD), Booking (-3,42 Prozent auf 158,31 USD) und T-Mobile US (-3,07 Prozent auf 152,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 021 661 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at