Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstagmorgen.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,38 Prozent stärker bei 25 422,79 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,876 Prozent höher bei 25 548,38 Punkten, nach 25 326,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 406,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 562,25 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 461,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 879,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 853,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,859 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 6,73 Prozent auf 121,59 USD), Enphase Energy (+ 6,12 Prozent auf 38,17 USD), Datadog A (+ 5,20 Prozent auf 129,88 USD), MercadoLibre (+ 4,86 Prozent auf 2 157,70 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,96 Prozent auf 637,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-3,09 Prozent auf 505,83 USD), Micron Technology (-2,68 Prozent auf 378,70 USD), Netflix (-1,63 Prozent auf 83,97 USD), Dollar Tree (-1,56 Prozent auf 130,86 USD) und Intel (-1,46 Prozent auf 53,46 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 053 196 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

