Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,99 Prozent fester bei 23 835,09 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent höher bei 23 734,75 Punkten, nach 23 601,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 850,55 Punkte, das Tagestief hingegen 23 694,38 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 23 593,10 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 23 637,46 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Wert von 19 341,83 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Bei 23 850,55 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nortech Systems (+ 12,32 Prozent auf 9,30 USD), Richardson Electronics (+ 10,37 Prozent auf 12,24 USD), CRESUD (+ 8,54 Prozent auf 13,86 USD), Amtech Systems (+ 8,00 Prozent auf 17,68 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 7,64 Prozent auf 8,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Agilysys (-21,30 Prozent auf 89,36 USD), World Acceptance (-20,63 Prozent auf 113,16 USD), JetBlue Airways (-7,97 Prozent auf 4,68 USD), Nissan Motor (-7,75 Prozent auf 2,50 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-6,96 Prozent auf 4,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 466 034 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,14 erwartet. Mit 10,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at