NASDAQ-Handel im Blick 09.03.2026 22:34:43

Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 22 695,95 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,910 Prozent auf 22 184,05 Punkte an der Kurstafel, nach 22 387,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 061,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 741,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 238,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 576,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 18 196,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 2,32 Prozent ein. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 28,06 Prozent auf 2,51 USD), AXT (+ 19,12 Prozent auf 38,56 USD), United Therapeutics (+ 10,67 Prozent auf 529,17 USD), TTM Technologies (+ 10,11 Prozent auf 96,80 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 9,51 Prozent auf 1,67 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Methode Electronics (-15,02 Prozent auf 5,66 USD), Harvard Bioscience (-11,64 Prozent auf 0,49 USD), SMC (-6,96 Prozent auf 401,94 USD), Myriad Genetics (-6,60 Prozent auf 4,81 USD) und Hooker Furniture (-5,74 Prozent auf 12,65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47 737 142 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SMC Corp.

Analysen zu SMC Corp.

