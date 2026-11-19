Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,56 Prozent stärker bei 24 810,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,55 Prozent auf 24 809,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 429,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 939,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 765,20 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,172 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 430,89 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Wert von 26 331,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 564,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 10,14 Prozent auf 1,52 USD), Woodward (+ 8,36 Prozent auf 345,76 USD), AXT (+ 7,86 Prozent auf 38,41 USD), Intel (+ 7,61 Prozent auf 58,83 USD) und Ceva (+ 5,95 Prozent auf 26,69 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-25,16 Prozent auf 5,95 USD), Donegal Group B (-16,49 Prozent auf 23,10 USD), AmeriServ Financial (-8,80 Prozent auf 4,25 USD), Nortech Systems (-5,32 Prozent auf 10,85 USD) und Geron (-4,10 Prozent auf 0,95 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 474 820 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,660 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at