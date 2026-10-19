Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen

Um 17:58 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,81 Prozent auf 7 721,32 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,533 Prozent auf 7 700,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 659,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 731,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 684,79 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6 664,01 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 7,49 Prozent auf 1 396,67 USD), Marvell Technology (+ 7,43 Prozent auf 244,76 USD), Datadog A (+ 7,39 Prozent auf 265,36 USD), Teradyne (+ 6,41 Prozent auf 345,83 USD) und Western Digital (+ 6,34 Prozent auf 353,06 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil NRG Energy (-4,12 Prozent auf 99,48 USD), The Mosaic (-3,64 Prozent auf 18,14 USD), Alexandria Real Estate Equities (-3,60 Prozent auf 40,12 USD), Ameriprise Financial (-3,18 Prozent auf 484,88 USD) und Eversource Energy (-3,10 Prozent auf 64,78 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 8 368 446 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at