Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI am Dienstagmittag steigen

Am Dienstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 2 285,70 Punkte aufwärts. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,203 Prozent fester bei 2 279,97 Punkten, nach 2 275,35 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 276,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 285,72 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 2 160,78 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 2 013,72 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Wert von 1 958,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 87,16 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 43,56 CHF), VAT (+ 1,75 Prozent auf 696,60 CHF), Sandoz (+ 1,61 Prozent auf 74,38 CHF) und Holcim (+ 1,41 Prozent auf 73,24 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-4,32 Prozent auf 76,14 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,68 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF) und Lindt (-0,37 Prozent auf 9 480,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 665 971 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at