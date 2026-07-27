Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 27.07.2026 09:28:42

Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,88 Prozent auf 2 296,83 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent fester bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 295,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 300,30 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 1 994,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 2,02 Prozent auf 159,00 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 40,92 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), Sonova (+ 1,42 Prozent auf 214,40 CHF) und Logitech (+ 1,33 Prozent auf 87,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,22 Prozent auf 202,10 CHF), Lindt (-0,22 Prozent auf 9 210,00 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 80,67 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 624,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 380 584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 43,86 1,39% Amrize
Galderma 187,00 0,54% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 218,10 -0,55% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 815,00 -0,76% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 93,10 0,22% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,76 -0,80% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 734,80 1,30% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 0,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 170,85 2,34% Sika AG
Sonova AG 230,50 1,63% Sonova AG
Swiss Re AG 145,65 1,04% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,00 0,15% Swisscom AG
UBS 46,10 1,50% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 669,00 0,12% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 291,63 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Blick -- DAX höher -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen