Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,88 Prozent auf 2 296,83 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent fester bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 295,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 300,30 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 1 994,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 2,02 Prozent auf 159,00 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 40,92 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), Sonova (+ 1,42 Prozent auf 214,40 CHF) und Logitech (+ 1,33 Prozent auf 87,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,22 Prozent auf 202,10 CHF), Lindt (-0,22 Prozent auf 9 210,00 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 80,67 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 624,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 380 584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at