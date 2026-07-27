Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Index-Bewegung
|
27.07.2026 09:28:42
Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,88 Prozent auf 2 296,83 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent fester bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 295,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 300,30 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 1 994,12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 2,02 Prozent auf 159,00 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 40,92 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), Sonova (+ 1,42 Prozent auf 214,40 CHF) und Logitech (+ 1,33 Prozent auf 87,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,22 Prozent auf 202,10 CHF), Lindt (-0,22 Prozent auf 9 210,00 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 80,67 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 624,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 380 584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Zürich: SMI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Kühne+Nagel-Aktie dennoch in Rot: Halbjahreszahlen bestätigen Erholungskurs (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Kühne+Nagel übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|43,86
|1,39%
|Galderma
|187,00
|0,54%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|218,10
|-0,55%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 815,00
|-0,76%
|Logitech S.A.
|93,10
|0,22%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,76
|-0,80%
|Partners Group AG
|734,80
|1,30%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|385,00
|0,16%
|Sika AG
|170,85
|2,34%
|Sonova AG
|230,50
|1,63%
|Swiss Re AG
|145,65
|1,04%
|Swisscom AG
|668,00
|0,15%
|UBS
|46,10
|1,50%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|669,00
|0,12%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 291,63
|0,65%