Freundlicher Handel: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen

Aktuell halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,19 Prozent auf 14 379,76 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,661 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 14 359,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14 352,98 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 311,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 393,43 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,36 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Stand von 13 218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 978,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 406,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,26 Prozent auf 86,84 CHF), Holcim (+ 2,08 Prozent auf 76,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 208,00 CHF), Geberit (+ 0,97 Prozent auf 543,00 CHF) und Logitech (+ 0,89 Prozent auf 77,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-0,73 Prozent auf 129,15 CHF), Roche (-0,64 Prozent auf 339,30 CHF), Partners Group (-0,44 Prozent auf 678,60 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 493,00 CHF) und Novartis (-0,12 Prozent auf 127,86 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 677 330 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at