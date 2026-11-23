Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der SPI im SIX-Handel um 1,08 Prozent auf 20 716,03 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,591 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 20 502,84 Punkte an der Kurstafel, nach 20 494,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 767,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 485,85 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20 387,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 317,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17 342,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,56 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit WISeQey (+ 12,00 Prozent auf 5,46 USD), Addex Therapeutics (+ 9,24 Prozent auf 0,03 CHF), ams-OSRAM (+ 8,05 Prozent auf 13,56 CHF), Sensirion (+ 7,21 Prozent auf 78,80 CHF) und Comet (+ 6,90 Prozent auf 297,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-8,89 Prozent auf 0,05 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,50 Prozent auf 0,12 CHF), Kudelski (-3,30 Prozent auf 1,32 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 791 419 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at