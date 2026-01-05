Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,00 Prozent stärker bei 5 006,81 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,231 Prozent stärker bei 4 968,61 Punkten in den Handel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 968,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 007,03 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 815,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 758,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 316,04 Punkten gehandelt.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Novo Nordisk (+ 5,00 Prozent auf 346,75 DKK), RELX (+ 3,59 Prozent auf 30,90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,41 Prozent auf 61,24 CHF) und UBS (+ 3,27 Prozent auf 38,17 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Nestlé (-2,92 Prozent auf 76,44 CHF), BAT (-2,91 Prozent auf 40,67 GBP), AstraZeneca (-1,53 Prozent auf 133,84 GBP), Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,47 EUR) und Novartis (-1,00 Prozent auf 108,50 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 28 034 662 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index.

