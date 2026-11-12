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Marktbericht 12.11.2026 12:26:50

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Für den STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,49 Prozent aufwärts auf 5 534,71 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent fester bei 5 518,66 Punkten in den Handel, nach 5 507,99 Punkten am Vortag.

Bei 5 518,66 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 541,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 5 340,04 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 5 527,02 Punkten bewertet. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 4 881,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,65 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 3,30 Prozent auf 286,15 EUR), Rolls-Royce (+ 2,80 Prozent auf 13,80 GBP), Richemont (+ 2,22 Prozent auf 179,85 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,90 Prozent auf 580,20 EUR) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-0,76 Prozent auf 5,63 GBP), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,52 Prozent auf 36,52 GBP), Unilever (-0,43 Prozent auf 48,95 GBP) und Rio Tinto (-0,30 Prozent auf 63,66 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 350 268 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 590,40 1,10% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 144,96 0,40% Novartis AG
Richemont 183,05 -3,71% Richemont
Rio Tinto plc 75,26 -0,33% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,21 -0,50% Rolls-Royce Plc
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Siemens AG 279,50 -0,21% Siemens AG
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