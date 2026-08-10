Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|STOXX 50-Kursverlauf
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10.08.2026 15:58:46
Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 5 536,17 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,010 Prozent fester bei 5 527,88 Punkten in den Handel, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 553,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 527,88 Zählern.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4 477,47 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Bei 5 559,41 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR), BP (+ 1,35 Prozent auf 5,24 GBP), Allianz (+ 1,15 Prozent auf 438,50 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 15,47 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-3,28 Prozent auf 42,76 GBP), Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), GSK (-2,07 Prozent auf 19,20 GBP), National Grid (-1,85 Prozent auf 11,78 GBP) und Siemens (-1,20 Prozent auf 276,45 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 185 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|National Grid Outperform
|Bernstein Research
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|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|National Grid Sell
|UBS AG
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|18.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|437,90
|0,55%
|ASML NV
|1 509,40
|0,41%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,57
|-3,86%
|BP plc (British Petrol)
|6,18
|2,56%
|Deutsche Telekom AG
|28,19
|-2,66%
|GSK PLC Registered Shs
|22,50
|-1,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,84
|0,69%
|National Grid plc
|13,78
|-1,54%
|Prosus N.V.
|41,96
|-0,53%
|Richemont
|214,90
|2,38%
|Rolls-Royce Plc
|17,97
|0,47%
|Siemens AG
|276,95
|-1,16%
|Siemens Energy AG
|155,24
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 541,01
|0,25%
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