Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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STOXX 50-Kursverlauf 10.08.2026 15:58:46

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montag.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 5 536,17 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,010 Prozent fester bei 5 527,88 Punkten in den Handel, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 553,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 527,88 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4 477,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Bei 5 559,41 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR), BP (+ 1,35 Prozent auf 5,24 GBP), Allianz (+ 1,15 Prozent auf 438,50 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 15,47 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-3,28 Prozent auf 42,76 GBP), Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), GSK (-2,07 Prozent auf 19,20 GBP), National Grid (-1,85 Prozent auf 11,78 GBP) und Siemens (-1,20 Prozent auf 276,45 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 185 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Allianz 437,90 0,55% Allianz
ASML NV 1 509,40 0,41% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,57 -3,86% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,18 2,56% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,19 -2,66% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 22,50 -1,75% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,84 0,69% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,78 -1,54% National Grid plc
Prosus N.V. 41,96 -0,53% Prosus N.V.
Richemont 214,90 2,38% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,97 0,47% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 276,95 -1,16% Siemens AG
Siemens Energy AG 155,24 1,15% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 541,01 0,25%

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