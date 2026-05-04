ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance im Fokus
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04.05.2026 09:28:38
Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 5 072,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 072,68 Zählern und damit 0,024 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 071,44 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 073,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 067,86 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der STOXX 50 bei 4 479,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 397,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 147,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 182,36 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,54 Prozent auf 78,86 CHF) und Airbus SE (+ 0,19 Prozent auf 175,18 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Allianz (-0,80 Prozent auf 385,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 508,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,44 Prozent auf 27,45 EUR), Richemont (-0,40 Prozent auf 147,90 CHF) und Siemens (-0,36 Prozent auf 251,65 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 555 551 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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