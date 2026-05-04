ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 04.05.2026 09:28:38

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 5 072,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 072,68 Zählern und damit 0,024 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 071,44 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 073,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 067,86 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der STOXX 50 bei 4 479,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 397,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 147,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 182,36 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,54 Prozent auf 78,86 CHF) und Airbus SE (+ 0,19 Prozent auf 175,18 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Allianz (-0,80 Prozent auf 385,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 508,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,44 Prozent auf 27,45 EUR), Richemont (-0,40 Prozent auf 147,90 CHF) und Siemens (-0,36 Prozent auf 251,65 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 555 551 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
30.04.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 ABB Kaufen DZ BANK
23.04.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
23.04.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 86,08 0,65% ABB (Asea Brown Boveri)
Air Liquide S.A. 180,44 -2,00% Air Liquide S.A.
Airbus SE 178,32 2,04% Airbus SE
Allianz 378,80 -2,47% Allianz
ASML NV 1 195,00 -2,27% ASML NV
BNP Paribas S.A. 88,34 -0,76% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 27,02 -1,85% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,69 -1,28% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 506,00 -1,21% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 395,00 2,98% Rheinmetall AG
Richemont 160,15 -1,17% Richemont
SAP SE 147,24 2,02% SAP SE
Siemens AG 255,20 1,15% Siemens AG
Siemens Energy AG 183,38 1,79% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 020,69 -1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen