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Index-Performance 28.10.2026 17:58:44

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Der TecDAX befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent fester bei 4 114,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 574,940 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,042 Prozent auf 4 094,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 092,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 125,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 083,97 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,30 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 3 969,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 837,11 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 3 718,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13,54 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 10,64 Prozent auf 260,00 EUR), PVA TePla (+ 5,44 Prozent auf 31,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 2,97 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,65 Prozent auf 29,14 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 91,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 34,72 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 7,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,49 Prozent auf 72,95 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 608 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 240,645 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 31,46 3,42% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 91,10 -3,50% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 34,54 -1,14% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,11 0,08% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 2,95 3,36% EVOTEC SE
freenet AG 22,40 -0,44% freenet AG
Nemetschek SE 73,05 -1,15% Nemetschek SE
OHB SE 257,00 8,21% OHB SE
PVA TePla AG 30,92 4,88% PVA TePla AG
SAP SE 211,05 -0,96% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 52,95 6,15% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,50 -1,51% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,06 -4,85% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 114,94 0,54%

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