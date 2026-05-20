LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Kursentwicklung
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20.05.2026 12:27:25
Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Plus
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 8 025,41 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,339 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 7 954,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 981,76 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 027,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 954,57 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 2,09 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 8 331,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 515,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 942,42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,07 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 71 091 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,623 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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