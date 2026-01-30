Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Kursentwicklung
|
30.01.2026 15:58:46
Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent fester bei 8 137,31 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 8 070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 140,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 070,86 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,083 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 8 168,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 941,64 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,707 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 146 289 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,441 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
30.01.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Paris: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
29.01.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SA
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,12
|-1,62%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|546,60
|-0,40%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|54,56
|1,56%
|Stellantis
|8,31
|1,10%
|Worldline SA
|1,44
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 126,53
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.