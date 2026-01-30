Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent fester bei 8 137,31 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 8 070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 140,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 070,86 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,083 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 8 168,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 941,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,707 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 146 289 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,441 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at