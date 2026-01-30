Worldline Aktie

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Kursentwicklung 30.01.2026 15:58:46

Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus

Mit dem CAC 40 geht es aktuell aufwärts.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent fester bei 8 137,31 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 8 070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 140,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 070,86 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,083 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 8 168,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 941,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,707 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 146 289 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,441 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com


Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 546,60 -0,40% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 54,56 1,56% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,31 1,10% Stellantis
Worldline SA 1,44 0,49% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 126,53 0,68%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

