L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 02.10.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen

CAC 40-Handel heute.

Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,90 Prozent auf 7 905,87 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,381 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 7 847,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 836,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 924,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,53 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 280,63 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 8 474,86 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 8 056,63 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,53 Prozent nach. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 272 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 201,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
30.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 373,70 0,32% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 58,98 0,10% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 24,95 -1,96% Renault S.A.
Stellantis 3,90 -6,19% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 897,19 0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen