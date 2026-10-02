L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Entwicklung
|
02.10.2026 15:58:45
Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen
Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,90 Prozent auf 7 905,87 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,381 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 7 847,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 836,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 924,58 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,53 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 280,63 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 8 474,86 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 8 056,63 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,53 Prozent nach. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 272 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 201,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
02.10.26
|Börse Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
|
01.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|189,46
|1,93%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|373,70
|0,32%
|Pernod Ricard S.A.
|58,98
|0,10%
|Renault S.A.
|24,95
|-1,96%
|Stellantis
|3,90
|-6,19%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 897,19
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.